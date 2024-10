Casarano Rally Team con Memmi-Baldazzi al 22° Rallylegend

Tommaso Memmi torna anche quest’anno al Rallylegend, affiancato da Marco Baldazzi, esperto navigatore Sammarinese su Peugeot 207 Super 2000.

L’obiettivo è il successo di classe che dopo alcuni centri consecutivi, lo scorso anno è sfuggito, a causa di due forature che hanno rallentato la sua corsa, terminata comunque sul podio di categoria.

Il Rallylegend per Memmi è un appuntamento immancabile, di per sé motivante per un’intera stagione perché, oltre ad essere una competizione di alto livello con piloti in attività e vecchie glorie e vetture moderne e storiche, coniuga prestigio, eleganza, divertimento e grande visibilità.

Il 44enne salentino a questo proposito alla vigilia della gara ha dichiarato:-“Finché avrò voglia e possibilità di correre sarò sempre presente al Rallylegend, perché è una gara molto prestigiosa e quindi importante a livello mediatico, dove i partner rimangono contenti della visibilità e soprattutto c’è tanto pubblico, che rappresenta una marcia in più per chi corre. Vogliamo dare spettacolo, divertirci tanto e portare a termine questa bellissima gara. Sono fiducioso per un buon risultato, rassicurato dalla presenza di un esperto navigatore che è proprio di San Marino e che in passato ha colto ottimi risultati e dalla consueta professionalità del Casarano Rally Team che rappresento e che ringrazio per il supporto. Gratitudine anche ai miei partner per il sostegno, alla mia famiglia ed a tutti gli amici che saranno presenti.

