Futsal B/M, Bernalda: Mazzei, ‘Con Ferrandina gara maschia e intensa’

Il Bernalda Futsal strappa un pareggio sofferto nella sfida di sabato scorso al “PalaCampagna” contro l’Alta Futsal. Un match intenso e tattico, conclusosi sull’equilibrio, come sottolineato dal direttore generale rossoblù Giuseppe Mazzei: “Possiamo accontentarci del pareggio alla luce del finale: siamo riusciti a ottenerlo con le unghie e con i denti, sfruttando al meglio la carta del quinto uomo. Tuttavia, dobbiamo recitare il nostro ‘mea culpa’: non siamo stati capaci di approfittare della momentanea inferiorità numerica degli avversari. Non siamo riusciti ad azzannare e ferire la nostra preda, mentre loro hanno trovato un gol sfruttando un pallone spuntato dal nulla. In ogni caso, il pareggio è giusto perché le due squadre si sono equivalse”.

Protagonista assoluto della gara è stato il giovane portiere rossoblù Pietro Zito, autore di interventi straordinari che hanno blindato il risultato: “Pietro sta disputando un grandissimo campionato – continua Mazzei – e sono certo che può fare ancora meglio. Oggi è stato fondamentale, compiendo parate di altissimo livello e tenendoci in partita”.

Lo sguardo ora è già rivolto al prossimo appuntamento: sabato, sempre al “PalaCampagna”, il Bernalda ospiterà il Ferrandina in un derby cruciale per la corsa salvezza: “Dobbiamo lavorare a testa bassa – afferma Mazzei – perché ci aspetta una gara fondamentale contro una diretta concorrente. Mi aspetto una partita maschia e combattuta: loro cercheranno di dimostrare il proprio valore, soprattutto dopo le nostre recenti vittorie con l’Under 19 e in Coppa Divisione. Hanno un roster di qualità, ma noi dobbiamo essere abili a dare continuità ai risultati”.

Un derby che si preannuncia infuocato, con in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author