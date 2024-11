Taekwondo ITF: un successo i campionati nazionali di Minervino Murge

Lo scorso weekend, Minervino Murge ha ospitato un evento di grande rilievo per la Fit Sport Italia, la federazione di Taekwondo ITF presieduta dal barlettano Ruggiero Lanotte, anche vice presidente della federazione europea. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di ben 1.000 atleti, ha segnato un incremento significativo rispetto alle precedenti competizioni, sottolineando il crescente interesse per questa disciplina.

La manifestazione non si è limitata al solo Taekwondo, ma ha incluso anche i campionati regionali di kick boxing e karate, per celebrare tutte le arti marziali. «La grande partecipazione testimonia il crescente entusiasmo verso il Taekwondo e le arti marziali in generale – ha dichiarato Lanotte –. Le società partecipanti hanno dimostrato elevata qualità tecnica e spirito competitivo. Un ringraziamento speciale va alle istituzioni, come l’amministrazione comunale di Minervino Murge, la Regione Puglia, il Ministero per lo Sport e OPES Italia, per il loro prezioso supporto».

Tra i protagonisti, le società della BAT si sono distinte, con risultati straordinari: la Federico II di Barletta ha conquistato 28 medaglie d’oro, seguita dalla Yul Gok di Margherita di Savoia con 34 ori, la Coreanteam di Trinitapoli con 23 ori e il Team Pistillo di Minervino Murge con 20 primi posti.

«Grazie a questo evento abbiamo consolidato la presenza della nostra federazione anche in regioni come Lazio e Sicilia – ha concluso Lanotte –. Ora siamo pronti per affrontare due importanti eventi internazionali: gli Open di Sofia, previsti il prossimo weekend, e “The King of Taekwondo”, in programma dal 12 al 15 dicembre a Salonicco, in Grecia».

Un fine settimana all’insegna dello sport e del fair play che ha confermato Minervino Murge come centro nevralgico per le arti marziali in Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author