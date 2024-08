Futsal B/M, Bernalda: Brescia, ‘Meritiamo un campionato di vertice’

Continuare il percorso di crescita e maturazione, questo è uno degli obiettivi di Giovanni Brescia: il giovane portiere lucano è uno dei tanti riconfermati della stagione scorsa ed è pronto a iniziare una nuova stagione.

L’estremo difensore spiega in poche parole la rapida “trattativa” per la sua riconferma in maglia rossoblu: “Ci siamo visti con il presidente Plati e abbiamo trovato subito l’accordo per la nuova stagione”.

Per Brescia quella archiviata è stata un’annata fondamentale di crescita per la sua carriera soprattutto grazie alla vicinanza nell’ultima parte del campionato di un elemento esperto come Gui Boschiggia: “La stagione scorsa – afferma Brescia – per me è stata molto importante sotto tutti i punti di vista: dalla una grande mano che mi ha dato Boschiggia fino al raggiungimento delle final four nazionali dell’Under 19, nelle quali, a mio avviso, abbiamo disputato una grande partita contro una squadra che si è confermata campione d’Italia come l’Olimpus Roma”.

Sul Bernalda Futsal che sta nascendo con tanti volti noti e sugli obiettivi stagionali, il portiere afferma: “Penso che quest’anno sia veramente l’anno giusto per tutti noi giovani per fare un grande campionato in serie B e cercare di stare sempre nelle prime posizioni in classifica perché tra giovani e calciatori con esperienza questa squadra merita di essere tra le prime della classe dando ogni giorno tutto per questa maglia”.

