Futsal A/M, Manfredonia: Musumeci, ‘Accolto benissimo’

Arrivato in prestito dalla Meta Catania, Gaetano Musumeci è pronto a dare il suo contributo in Serie A con la maglia del Vitulano Drugstore Manfredonia. Il giovane pivot, protagonista della vittoria dello scudetto con la squadra etnea, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del club sipontino.

“Fin da subito, parlando con la dirigenza e il mister, ho percepito la volontà della società di portarmi qui al Vitulano Drugstore Manfredonia. Mi hanno spiegato il progetto e il mio ruolo all’interno del gruppo. Mi sono sentito accolto e ben voluto, quindi non è stato difficile fare questa scelta”, ha dichiarato Musumeci.

Il giocatore catanese ha poi parlato della sua conoscenza dell’ambiente e della nuova sfida che lo attende, paragonandola alla recente esperienza vincente: “Conoscevo i traguardi importanti raggiunti dalla società negli anni, frutto di duro lavoro e determinazione. Per me, siciliano, sarà facile ambientarmi in un club del Sud. La scorsa stagione mi ha lasciato sensazioni molto positive, allenandomi con giocatori di altissimo livello. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo e ho fatto un importante passo avanti nella mia carriera. Porterò con me questa esperienza, partendo proprio da Manfredonia”.

La trattativa è stata conclusa con la collaborazione delle dirigenze di entrambe le squadre, oltre che con il parere favorevole del mister David Ceppi, che si è detto entusiasta dell’arrivo di Musumeci: “Ho voluto fortemente Gaetano come riferimento offensivo da affiancare a Ronaldo. L’ho seguito molto la scorsa stagione e ha fatto benissimo. Sono felice che abbia apprezzato la nostra offerta e sono molto positivo riguardo alla possibilità di lavorare con lui.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author