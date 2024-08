Canottaggio, il Cus Bari vince la Beach Sprint di Pescara

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto, sul lungomare di Pescara, si sono disputati i Campionati nazionali di Beach Sprint di canottaggio, nei quali il Cus Bari si è laureato campione d’Italia, a distanza di poco più di un mese dall’ultimo trionfo ottenuto sul lago di Varese.

A ottenere il titolo è stato il team del 4 coastal Mix under 19 composto da Andrea e Gloria Licciardi, Nicola Rotondo, Eva Gatto e Nicola Bussola al timone. Gloria Licciardi ed Eva Gatto, inoltre, sono salite sul podio anche nella categoria 2 coastal Under 19 femminile, aggiudicandosi la medaglia di bronzo, precedute da due equipaggi già qualificati per i mondiali di specialità.

Quarto posto, invece, per il team senior maschile formato da Nicola Bussola al timone e Nicola Rotondo, Mario Castoldi, Luca Del Prete e coach Carlo Alberto Vedana, che ha voluto testare in prima persona questa nuova specialità del canottaggio. Si sono fermati alle gare di qualificazione, nel coastal under 19 maschile, i cussini Andrea Licciardi, Filippo Prezioso, Matteo Chimenti, Alexander Liantonio e Nicola Bussola.

Nel settore master ha trionfato l’equipaggio composto da Antonio Prezioso e Filippo Postiglione, che si è aggiudicato un ottimo argento nel 2 coastal 43-54. I due, inoltre, hanno bissato il secondo posto anche nel 4 coastal 43-54 maschile insieme a Domenico Antonacci, Vincenzo Di Maio e Nicola Bussola. Ad un passo dal podio, infine, il 2 coastal 43-54 Mix formato da Marina Miglietta e Vincenzo Di Maio.

“Siamo sempre più contenti di confermare ad ogni evento il valore della nostra squadra – ha commentato l’allenatore Carlo Alberto Vedana -. Giorno dopo giorno ci stiamo migliorando per raggiungere risultati maggiori. Ora archiviamo questa gara e pensiamo ai prossimi appuntamenti”.

