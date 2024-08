Campionato italiano kayak fishing in Salento: sport e mare in armonia

Dal 30 agosto al 1° settembre, le cristalline acque di Santa Maria al Bagno, nella marina di Nardò (LE), faranno da sfondo al prestigioso campionato italiano di kayak fishing. Questo evento, inserito nel calendario nazionale della FIPSAS, vedrà le migliori squadre italiane contendersi il titolo di Campione d’Italia.

Il kayak fishing, disciplina che unisce la pesca sportiva alla passione per il mare, permette agli appassionati di godere delle bellezze costiere nel massimo rispetto dell’ambiente. Gli atleti, immersi nella natura, potranno vivere un’esperienza unica, valorizzando l’ecosistema marino senza alterarlo.

“Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente questa manifestazione, che non solo celebra la nostra passione per il mare, ma rappresenta anche una vetrina importante per le bellezze del nostro territorio,” ha affermato Marco Pisacane, presidente di Over Fishing Salento, l’associazione che organizza l’evento.

Over Fishing Salento, con sede a Nardò, vanta oltre 40 anni di esperienza nell’organizzazione di competizioni sportive a livello nazionale e internazionale. Con più di 600 iscritti, l’associazione è una delle realtà più attive e riconosciute in Italia nel settore della pesca sportiva, con numerosi titoli nazionali e internazionali all’attivo. Tra i suoi riconoscimenti spicca la prestigiosa “Stella di Bronzo al Merito Sportivo” conferita dal CONI.

L’evento attirerà appassionati e professionisti da tutta Italia, contribuendo a promuovere il turismo sportivo in Puglia. Durante i tre giorni di competizione, i partecipanti si sfideranno in un contesto unico e suggestivo, rafforzando la reputazione di Nardò come punto di riferimento per la pesca sportiva.

L’appuntamento è dunque sulle coste di Nardò, dal 30 agosto al 1° settembre, per tre giorni dedicati allo sport, alla passione e all’amore per il mare, in una cornice naturale di incomparabile bellezza.

