Tagli manutenzione stradale, Bitetti accusa Salvini e… Tacente

Il candidato del Centrosinistra: “Taranto penalizzata dai tagli voluti dalla Lega di Salvini, che sostiene Tacente. Riflettete quando andrete alle urne”

“La Lega e il ministro Matteo Salvini tagliano i fondi al Sud, ma in campagna elettorale vengono a sostenere i candidati di fiducia. I tarantini devono riflettere bene su chi votare”. Piero Bitetti, candidato sindaco del Centrosinistra, commenta con durezza la recente decisione del Governo di ridurre le risorse destinate alla manutenzione della viabilità provinciale.

Secondo quanto annunciato dallo stesso Bitetti in una nota, il Ministero delle Infrastrutture guidato da Salvini ha operato un taglio di circa un miliardo e 700 milioni di euro, una scelta che ha suscitato forti reazioni da parte di amministratori locali e associazioni. Tra questi, Pasquale Gandolfi, presidente dell’Unione Province d’Italia, ha invitato i rappresentanti della maggioranza a intervenire rapidamente per correggere una misura che colpirebbe duramente le comunità del Mezzogiorno.

“Chiedo a tutti i parlamentari ionici di seguire con attenzione questa vicenda e di tutelare gli interessi del nostro territorio”, ha dichiarato Bitetti sottolineando quanto sia fondamentale per Taranto ottenere investimenti adeguati per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema viario.

L’esponente del Centrosinistra ha poi richiamato i cittadini all’importanza del voto consapevole: “Invito i tarantini a recarsi alle urne con piena coscienza. È noto che Salvini è venuto qui per sostenere Tacente. Nulla da eccepire, ma sorge spontanea una domanda: possiamo davvero fidarci di chi penalizza la nostra città?”.

L’accusa, esplicita e diretta, punta a mettere in discussione l’affidabilità di un sostegno politico che, secondo Bitetti, non si traduce in azioni concrete a favore del territorio.

