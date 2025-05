211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, prove in corso nel Castello di Barletta

Barletta si prepara a celebrare i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri in un’atmosfera di solennità e partecipazione collettiva. Questa mattina, davanti al suggestivo rivellino del Castello Svevo, si sono svolte le prove generali della cerimonia che si terrà giovedì 5 giugno, alle ore 20.

Protagonisti della giornata, lo schieramento delle truppe e le note della banda musicale composta da studenti delle scuole superiori di Barletta, che hanno eseguito le marce per l’evento ufficiale. Un momento intenso, che ha unito l’orgoglio istituzionale alla freschezza dei giovani musicisti, già perfettamente in sintonia con il ritmo della celebrazione.

L’appuntamento del 5 giugno non è casuale: proprio in quella data, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della sua prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per il contributo durante la Prima Guerra Mondiale. Un simbolo di onore che oggi, 211 anni dopo la fondazione dell’Arma, continua ad essere celebrato con grande riconoscenza.

Durante la cerimonia ufficiale, è previsto anche uno spettacolare videomapping proiettato sulle mura del castello, che racconterà visivamente la storia e il valore dei Carabinieri. Presenti le autorità civili e militari, tra cui il Prefetto della BAT, Silvana D’Agostino.

Una festa che unirà memoria, spettacolo e comunità, nel cuore della città di Barletta.

