Futsal B/F, WFC Grottaglie: tra i pali torna Francesca Trumino

La WFC Grottaglie riabbraccia Francesca Trumino, portiere che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Futsal Bitonto laureandosi campione d’Italia, oltre a vincere Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

“Non abbiamo obiettivi precisi – esordisce l’estremo difensore -. Una cosa è certa, cercheremo di migliorare i risultati delle passate stagioni. Sono tornata perché dopo essere stata a Bitonto mi sento migliorata sotto molti aspetti e voglio dimostrarlo”.

”Ogni stagione è diversa: sappiamo che non sarà facile, ma c’impegneremo gara dopo gara per cercare di portare a casa sempre il risultato positivo. Margarito? Sono molto felice di trovare lei come preparatrice: è stata una grande giocatrice e non vedo l’ora di iniziare a lavorarci. I tifosi grottagliesi? Saluto tutti e li aspetto numerosi al palazzetto”, conclude Trumino.

