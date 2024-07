Futsal B/M, Bernalda: capitan Gallitelli: ‘Saremo un osso duro per tutti’

Dopo la riconferma del tecnico Marcio Volpini arriva quella altrettanto attesa del capitano Mario Gallitelli, autentica bandiera del Bernalda Futsal, a parte la breve militanza in categoria superiore a Cosenza e Roma. Reduce da un intervento al menisco che gli ha pregiudicato il finale della passata stagione, Super Mario ora è pronto a rimettersi in gioco e in discussione. “Sto abbastanza bene – afferma Gallitelli- devo riprendere il tono muscolare e far riattivare tutte le articolazioni, bisogna riabituare il corpo al parquet che non calpesto da mesi“.

Si riparte come detto in premessa da due punti fermi della passata stagione: il tecnico e il capitano, a riguardo Mario dice: “Il mister è stato riconfermato, questo costituisce un successo per la nostra squadra e per tutta Bernalda. Il mio auspicio è la riconferma in blocco del resto della squadra. Abbiamo nel roster tanti ragazzi giovani in fase di crescita che disputeranno il primo anno in serie B ma sono molto promettenti e sono sicuro che aiuteranno la squadra“.

Gallitelli spiega come la “trattativa” per la sua riconferma in rossoblu sia durata il tempo di un “battere di ciglio”. “La trattativa per la mia riconferma – prosegue il capitano rossoblu – non è durata tanto tempo, perché con i dirigenti rossoblu avevamo le stesse idee dal primo secondo, io sono felicissimo di continuare ad essere la bandiera per questa squadra e spero di essere un esempio per tutti i giovani che vogliono giocare a futsal“.

Il pensiero finale è riservato agli obiettivi in vista della nuova stagione: “Il Bernalda sarà sempre un osso duro da affrontare per tutte le squadre. Mi aspetto un Bernalda sempre agguerrito, cercheremo di arrivare sempre nella parte alta della classifica, però dobbiamo tenere i piedi per terra e vediamo cosa succede, sicuramente non ci faremo trovare impreparati” .

