Vela, CV Bari: Andrea Micheli secondo al Piada Trophy

Andrea Micheli, storico tesserato del CV Bari e classe 1961, ha recentemente abbracciato la più antica classe velica, il Dinghy, dopo anni di esperienza in altre categorie. Quest’anno, al suo esordio nelle regate nazionali a Bari, ha ottenuto un 13° posto nella prima regata della Coppa Italia, migliorandosi fino al 10° posto nel terzo appuntamento a Venezia.

Nella recente Piada Trophy di Cesenatico, una delle regate più prestigiose della categoria, Micheli ha conquistato un brillante secondo posto su 43 imbarcazioni partecipanti, dietro solo ad Alberto Patrone (Club Velico Cogoleto), leader della ranking list italiana, e davanti a Stefano Puzzarini (CN Cervia Amici Vela). Micheli ha completato cinque prove con un piazzamento scartato, tre quarti posti e una vittoria nell’ultima prova, con condizioni di vento tra i 10 e 13 nodi, ideali per un ex finnista di esperienza come lui.

Attualmente, Micheli è in viaggio verso l’Isola d’Elba per un mese di intensi allenamenti in vista del campionato italiano, che si terrà dal 4 all’8 settembre a Marciana Marina. Questo appuntamento è solo una tappa di avvicinamento ai campionati italiani del 2025, che si disputeranno proprio a Bari.

La classe Dinghy a Bari sta vivendo un felice ritorno, con una crescente partecipazione e rinnovato interesse. Alla regata di Cesenatico erano presenti ben 5 equipaggi pugliesi, dimostrando il riaccendersi della passione per la vela nella regione. “Il mio punto di riferimento per la preparazione sarà Mimmo Bottiglione, il migliore dei dinghisti pugliesi, con cui ho già fissato un fitto calendario di allenamenti per tutto l’anno” racconta Micheli.

