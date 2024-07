Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Sannino e Gjuzi in rampa di lancio

Due innesti di prospettiva per gli Azzurri Conversano in vista del prossimo campionato regionale di Serie C1. Si tratta di Alessandro Sannino e Shaban Gjuzi, entrambi classe 2007 ed entrambi cresciuti nel florido vivaio della società presieduta da Mino De Girolamo.

Sannino, laterale dal dribbling facile, frequenta ormai il futsal dei grandi dalla passata stagione quando è stato aggregato alla prima squadra sin dal ritiro precampionato. Dopo un inizio promettente, alcuni problemi fisici ne hanno condizionato l’ascesa definitiva, ma adesso il giovane conversanese ha voglia di dimostrare tutto il suo valore.

“Inizio questa nuova annata con tanto entusiasmo, sono pronto a dare tutto me stesso per la squadra e per la società che sta dimostrando con i fatti di avere grande fiducia nei miei confronti. Cercherò di mettere in mostra le mie capacità senza timore sfruttando anche l’esperienza maturata nella scorsa stagione”, dichiara Sannino,

Aspettative analoghe anche per Gjuzi, il quale, nei match conclusivi dell’ultimo campionato, è anche riuscito a racimolare qualche convocazione con tanto di esordio in Serie C1: “Sono davvero felice di questa opportunità di crescita che mi è stata concessa farò di tutto per migliorare giorno dopo giorno e per dimostrare di potere stare in questo gruppo ed in questa categoria”, dice il centrale.

Gli innesti in pianta stabile in prima squadra di Sannino e Gjuzi confermano la voglia degli Azzurri Conversano di puntare fortemente sul settore giovanile, come ribadito dal direttore sportivo Tommaso Dibello: “Ormai da anni portiamo avanti la linea verde, ovvero la ferma volontà di lanciare i ragazzi del nostro vivaio. Sicuramente cercheremo di allestire una squadra bilanciata da giocatori di esperienza e giovani in rampa di lancio, aspetto testimoniato anche dagli innesti già annunciati di Donato Sibilia e Karim Amrani. Al momento il nostro mercato è in fermento e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti”.

