Bicinpuglia, torna il Trofeo dei Borghi: si va a Castellaneta

Torna Bicinpuglia, torna il Trofeo dei Borghi. L’attesissimo campionato estivo delle mountain bike Uisp, dopo i successi di Crispiano e Ginosa, resta nella provincia di Taranto e domenica 4 agosto approda a Castellaneta, ospite della MTB Group AsdCastellaneta per il VI Trofeo “Città del Mito”.

Sarà l’occasione per ritrovarsi nella meravigliosa città di Rodolfo Valentino, tra le più belle località della provincia jonica: infatti, il percorso è stato tracciato in modo da coinvolgere solo il Centro Storico. La gara si svolgerà quindi su un circuito di 2,200 km da ripetere 12 volte con un dislivello di circa 50 metri a giro. Emozioni e divertimento sono assicurati.

L’appuntamento per tutti i partecipanti è in Piazza Umberto I, con verifica licenza e ritiro pacchi gara a partire dalle ore 18. Alle 18:45 è previsto un trasferimento in via Orlando Capo, la partenza per le categorie è alle 19.

Anche nella tappa castellanetana verranno assegnate due maglie leader, alla donna ed all’uomo più veloci della gara.

Per iscriversi è come sempre possibile visitare il sito bicinpuglia.it, al link:

https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=294#descrizione_title.

