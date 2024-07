Futsal, New Taranto: Luigi Cianciaruso alla guida dell’Under 17

La New Taranto Calcio a 5 arricchisce il proprio staff tecnico puntando su un volto noto per la gestione della squadra Under 17. Il club ionico, rinomato per l’attenzione alla formazione dei giovani talenti, ha scelto Luigi Cianciaruso come nuovo allenatore della selezione giovanile.

Cianciaruso, ex calciatore di Serie C2 con Paolo VI e Brindisi, in Serie C1 con Futsal Taranto, Martina, Torrerossa e Ostuni, protagonista in Serie B proprio con la New Taranto, porterà la sua esperienza e le sue qualità tecniche e umane alla guida dei giovani atleti.

L’accordo è nato durante un colloquio informale con il patron Brittannico. «Parlando tra amici, mi ha espresso il desiderio di creare una squadra Under 17. Ho subito accettato, e grazie alla nostra comune passione per il futsal, abbiamo rapidamente trovato un’intesa», ha dichiarato Cianciaruso. La solidità della struttura societaria della New Taranto, attualmente impegnata nel campionato di Serie A2 Élite, ha facilitato la sua decisione.

Il settore giovanile, fondamentale serbatoio per la prima squadra, è da sempre una priorità per la New Taranto, che continua a scovare e valorizzare talenti locali. «È un processo cruciale, che consente ai ragazzi di entrare in contatto con la prima squadra, come accaduto con Versace e Boccuni nella scorsa stagione. Le formazioni Under sono essenziali per preparare i futuri giocatori e rispettare le normative sugli stranieri», ha aggiunto Cianciaruso.

Pronto a questa nuova sfida, l’allenatore si aspetta di crescere professionalmente trasmettendo ai giovani la sua passione per il futsal. «Spero di vedere un costante progresso tecnico-tattico nei ragazzi dopo ogni allenamento. Sarà una sfida difficile ma affascinante», ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author