Futsal B/F, un’altra vittoria netta della Woman Grottaglie

Ancora una larga vittoria per la Woman Grottaglie, che domenica pomeriggio ha demolito l’Aradeo con un netto 8-1, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2-1. Le padrone di casa hanno brillato grazie alla tripletta di Pegue, alla doppietta di Giovarruscio e ai gol di Tieppo, Giliberto e Pulli.

Claudia Pulli ha commentato così la partita: “È stato un match inizialmente complicato, poiché non siamo riuscite a esprimerci al meglio e abbiamo concretizzato poco. Merito anche delle avversarie, che hanno lottato su ogni pallone”. Ha aggiunto: “Abbiamo mantenuto la calma e, nella ripresa, siamo riuscite a ottenere un risultato largo”.

La classifica sorride alla squadra: “Siamo in alto e vogliamo continuare su questa strada”, ha dichiarato Pulli.

Woman Grottaglie 8-1 Aradeo (2-1)

Marcatrici: Massa per l’Aradeo; Pegue (3), Giovarruscio (2), Tieppo, Giliberto e Pulli per la Woman Grottaglie.

Woman Grottaglie: Cordaro, Trumino, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Giovarruscio, Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Tieppo. Allenatore: Bommino.

Aradeo: Fersini, Massa, Reali, Orlado (K), Garcia, Longo, De Oliveira, Rizzo, Sabato, Gerardi, Marra, Palma. Allenatore: Solito.

