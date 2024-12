Futsal A2/M, Audace Monopoli si rinforza con Rodrigo e Tauro

Rodrigo Jorge Marques, classe 2001, torna a indossare la maglia della Kredias Audace Monopoli per la stagione 2024-2025 dopo una breve parentesi lontano dalla squadra. Il portoghese, che ha lasciato il club a maggio, è pronto a riprendersi il suo posto da protagonista. Negli ultimi tre anni, è stato un punto di riferimento fondamentale per la squadra, contribuendo in modo decisivo alle storiche promozioni dalla C1 alla Serie A2, con oltre 150 reti segnate tra prima squadra e settore giovanile.

“Non potrei essere più felice di tornare a Monopoli e alla mia Audace, che ormai è una famiglia per me”, ha dichiarato con entusiasmo Rodrigo. “Rivedere i compagni, la dirigenza e sentire l’affetto della città è un’emozione indescrivibile. Non ho esitato a rispondere positivamente all’offerta di tornare. Le aspettative sono altissime, voglio dare tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi della squadra”. Il suo ritorno rappresenta una vera e propria iniezione di energia per l’intero ambiente gialloblu, con la dirigenza che punta su di lui per dare una spinta decisiva alla squadra nella seconda parte di stagione. Rodrigo sarà già a disposizione di mister Giacovazzo per il big match di sabato prossimo alle 16:00 in casa contro la capolista Soverato.

In aggiunta, un altro rinforzo è arrivato in casa Monopoli: Ambrogio Tauro, laterale classe 2000 e monolitano doc, si unisce alla squadra dopo aver militato per tre stagioni nel Cocoon Fasano in Serie C2 e aver giocato quest’anno con il Futsal Fasano. Tauro è già a disposizione di mister Giacovazzo per l’ultima sfida del 2024 alla Tensostruttura contro la capolista Soverato.

