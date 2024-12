Futsal B/M, Castano trascina Bernalda: ‘Riscattare subito ko di Carovigno’

Arcangelo Castano, giovane promessa del Bernalda Futsal, ha brillato nella vittoria della sua squadra contro l’Itria in Coppa Divisione, siglando quattro reti decisive. Il talento, classe 2007, ha elogiato il lavoro di squadra, sottolineando che le sue segnature sono il risultato di un gioco collettivo ben preparato con il mister Volpini.

Guardando al 2024, Castano si dice soddisfatto di un anno che lo ha visto protagonista in diverse competizioni: dalla vittoria del campionato Under 17, al quarto posto con l’Under 19, fino alla partecipazione con la prima squadra ai play-off, nonostante un finale deludente. A livello individuale, il giovane ha avuto anche l’onore di vestire la maglia della Nazionale.

Sebbene il Bernalda Futsal abbia dimostrato grande forza in Coppa, il campionato ha evidenziato qualche difficoltà, con la squadra che sembra alternare prestazioni eccellenti a momenti di incertezze. Castano ha dichiarato che, sebbene ci sia un buon affiatamento in Coppa, in campionato manca ancora un po’ di amalgama. Tuttavia, il gruppo è determinato a superare questa fase difficile, con l’obiettivo di riscattarsi già dal prossimo incontro contro la Diaz Bisceglie, uno dei team più temibili del girone.

