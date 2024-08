Futsal A2/M Élite, New Taranto: tra i pali firma Lupinella

Dopo aver mantenuto l’ossatura della squadra, la New Taranto calcio a 5 mette a segno il primo vero e proprio colpo di mercato della nuova stagione sportiva. Il club rossoblù ha contrattualizzato per il campionato 2024/2025 l’esperto portiere Mirko Lupinella.

L’estremo difensore, classe 1997, si giocherà il posto tra i pali insieme al riconfermato Marco Masiello. Un ingaggio importante per il sodalizio ionico, che ha superato la concorrenza di diversi club, bloccando il giocatore già due mesi fa. Lo scorso anno in forza allo Sporting Hornets Roma, il nuovo volto della New Taranto nativo di Martina Franca ha iniziato la sua carriera nelle fila del Cisternino, militando nel club brindisino per quattro anni. Nel campionato 2018/2019 il passaggio al Real Rieti dove milita per una stagione, prima del trasferimento a Manfredonia, in Serie A2. Dopo quattro anni passati con la casacca biancoblù, Lupinella firma col Canosa nel 2022/2023, esperienza che ha preceduto l’avventura, in terra laziale, con lo Sporting Hornets.

Lupinella racconta com’è nata la trattativa col club rossoblù: «Partiamo dall’inizio. Già lo scorso anno eravamo quasi al punto di formalizzare l’accordo ma poi, per vari fattori,abbiamo fatto delle scelte diverse. Quest’anno, invece, è bastato davvero poco per trovare l’intesa con la società: ormai manca davvero poco all’inizio di questa nuova esperienza».

Per l’estremo difensore vestire la maglia della New Taranto rappresenterà uno stimolo aggiuntivo: «Fa un certo effetto tornare a “casa” dopo tanti anni in giro per lo stivale. Ma voglio precisare che non ho accettato Taranto per le mie origini, ma perché credo fortemente nel progetto e sento di avere le stesse ambizioni della società».

In riva allo Ionio, Lupinella avrà modo di lavorare con mister Guarino: «Sinora l’ho sempre incontrato da avversario, abbiamo già iniziato a conoscerci e ho l’impressione che possa farmi crescere tanto come giocatore e portiere. Ha una visione molto chiara dell’impostazione che vorrebbe dare alla New Taranto nella prossima stagione: credo che questo aspetto sia sintomo di organizzazione e fiducia nelle sue idee!».

Il portiere 26enne non vede l’ora di iniziare: «Alla vigilia di questa nuova esperienza ho buone sensazioni, non lo nego. Sto iniziando a conoscere l’ambiente, che mi sta trasmettendo delle vibrazioni molto positive. Credo che la New Taranto, nel prossimo campionato di A2 Élite, possa dire la propria in ogni palazzetto. Sta nascendo un gruppo forte, giovane e con tanti giocatori esperti: un mix che potrebbe trasformarsi in qualcosa di bellissimo. Per poterci togliere delle soddisfazioni, però, servirà tanto lavoro, sudore e dedizione ogni giorno, in tutti gli allenamenti. Spero, anche, di vedere tanti tifosi a sostenerci ogni sabato, perché insieme a loro avremo sempre un uomo in più in campo e al nostro fianco».

