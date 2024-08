Pallamano A/M, Nicolò Fioretti sesto rinforzo per Conversano

La Pallamano Conversano ha ufficializzato l’arrivo di Nicolò Fioretti, il sesto acquisto per la stagione 2024/25. Il giovane terzino destro, classe 2000, proviene dal Romagna, con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie A Silver.

Nicolò, di origini russe, ha iniziato a giocare a pallamano all’età di 12 anni con il Bologna United. Nel 2015 ha tentato la carriera nella pallavolo e nel beach volley, ma il richiamo della pallamano lo ha riportato in campo nella stagione 2020/21, vestendo nuovamente la maglia del Bologna in Serie A2. Nel 2022/23, il trasferimento al Romagna gli ha permesso di giocare metà stagione in Serie A Gold, per poi passare in A2 con il Cingoli, dove ha conquistato la promozione in massima serie. Purtroppo, la scorsa stagione un infortunio al ginocchio lo ha costretto a uno stop forzato.

“Ora far parte di una società come Conversano è per me un grande orgoglio. Conversano è una realtà storica nella pallamano italiana, e l’ambiente qui è ideale per crescere e migliorare – ha dichiarato Fioretti – Sono a completa disposizione di coach Tarafino, con l’obiettivo di imparare e dimostrare il mio valore in campo.”

Fioretti ha anche commentato il gruppo di giocatori che ha trovato a Conversano e la stagione che sta per iniziare: “La squadra è davvero affiatata, con un mix di giocatori esperti e nuovi elementi che si stanno integrando molto bene. È ancora presto per fare pronostici, ma tutti noi, insieme alla società e allo staff tecnico, puntiamo in alto e vogliamo conquistare i play-off!”

Intanto, capitan Jacopo Lupo e compagni continuano la preparazione per la Serie A Gold 2024/25 con doppie sessioni di allenamento quotidiane. La prima amichevole stagionale è prevista per sabato 17 agosto alle 19:00, al Pala San Giacomo, contro la Junior Fasano.

