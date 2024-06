Futsal A2/M, Audace Monopoli: conferma per Giacovazzo e staff

Prime conferme in casa Audace Monopoli in vista del campionato di Serie A2 2024/25. Alla guida del club ci sarà sempre Francesco Giacovazzo, affiancato dai suoi vice Donato Cardone e Simone Scarafile. Mister Giacovazzo e il suo staff sono già a lavoro con la dirigenza, in vista della loro quarta avventura con l’Audace Monopoli, con la voglia di confermare quanto di buono è stato fatto in queste ultime tre splendide stagioni ricche di successi e soddisfazioni.

