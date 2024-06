Futsal B/F, WFC Grottaglie: Angelo Bommino nuovo allenatore

La stagione 2024-25 della WFC Grottaglie inizia con un gradito ritorno. Di fatto la società biancoazzurra è lieta di riabbracciare il tecnico Angelo Bommino, L’allenatore tarantino, che nella scorsa stagione nel maschile a guadagnato una promozione in Serie A2 élite, ha già militato per due stagioni consecutive con la compagine del Presidente Abatematteo sfiorando, nella prima, la storica promozione in serie A persa nella finalissima in Emilia Romagna.

Ecco le dichiarazioni del Presidente Cataldo Abatematteo: “Con il tecnico Bommino ci eravamo lasciati un anno fa con la promessa reciproca che le nostre strade si sarebbero incrociate nuovamente. Per questo è bastata una semplice chiacchierata e viste anche le comuni intenzioni è stato facile ottenere il suo si. L’allenatore tarantino non ha bisogno di presentazioni: con lui siamo arrivati a un passo dalla conquista della serie A e nella stagione appena terminata ha vinto il campionato con il Taranto C5 portandolo in serie A2 Elite”.

