Futsal A2/F, New Taranto: ritorno parte con la trappola Sammichele

Altro giro, altra corsa. La New Taranto C5 vuole riprendere il percorso in campionato così come ha terminato il girone d’andata: alle 15.00 di sabato 13 gennaio, al PalaMazzola (ingresso gratuito), la squadra guidata da mister Angelo Bommino affronterà il Sammichele 1992 per la 12^ giornata del campionato di Serie A2, girone D.

Dopo essersi laureata campioni d’inverno e ottenuto il primo posto matematico al giro di boa, la formazione ionica non vuole rallentare il suo cammino, anzi. I rossoblù vogliono sfruttare la spinta del pubblico amico per mantenere la striscia di imbattibilità maturatanella tornata d’andata. Davanti al proprio pubblico, la New Taranto ha sempre vinto: gli unici due pareggi risalgono alle trasferte esterne contro Palermo e Monopoli. Capitan Bottiglione e compagni nell’ultimo turno hanno ottenuto tre punti importanti, in rimonta, contro la GEAR Piazza Armerina, grazie al successo per 5-4. Non prenderà parte all’incontro lo squalificato Murilo Miani, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata sabato scorso.

L’avversario di turno sarà il Sammichele, società neopromossa dal campionato di Serie B, e già più volte protagonista di intense sfide contro gli ionici. I biancazzurri occupano la quarta posizione in classifica con 18 punti ottenuti nelle prime undici giornate, frutto di sei vittorie e cinque sconfitte. La squadra guidata da Mallardi è reduce dalla sconfitta per 4-0 subita in terra siciliana contro il Futsal Canicattì e cercherà il riscatto proprio al PalaMazzola contro gli ionici, provando ad ottenere la rivincita rispetto al match d’andata, finito 5-3 per Taranto.

A presentare la sfida è Salvatore Di Pietro, ex dell’incontro: «È importantissimo ripartire dal primo posto in classifica. Sappiamo che il Sammichele ha una grande squadra, hanno raggiunto la zona playoff e vorranno rimanerci. Non verranno a Taranto a fare una passeggiata, si giocheranno il tutto per tutto come chiunque quando affronta la capolista. In settimana abbiamo preparato bene la sfida, ma non sarà una gara semplice».

La New Taranto e il Sammichele si sfideranno per due volte in nove giorni, considerato l’impegno di Coppa Italia di Serie A2 in programma il prossimo 23 gennaio al PalaMazzola: «Sicuramente affrontare una squadra due volte in pochissimi giorni non è facile, ci saranno dei lati positivi ma anche degli svantaggi perché entrambe le formazioni si studieranno a vicenda. Proveremo a fare il massimo e preparare bene ogni partita, come facciamo sempre, però dobbiamo ragionare impegno dopo impegno. Dopo la partita di campionato ci sarà il Lamezia prima del match di Coppa Italia col Sammichele – conclude Di Pietro – e dovremo anche cercare di dosare le energie e vedremo poi cosa accadrà in queste tre partite dall’alto coefficiente di difficoltà».

A dirigere il match saranno i sigg. Vito Coviello di Pisa ed Elio Simone di Napoli; cronometrista il sig. Domenico De Candia di Molfetta.

