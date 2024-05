Futsal A2/Elite, New Taranto e Rosato insieme per il terzo anno

Una nuova riconferma per la New Taranto calcio a 5: il club ionico, dopo aver trattenuto buona parte della rosa che ha conquistato la promozione in Serie A2 Élite nell’ultimo campionato, ha deciso di prolungare il contratto anche al pivot Lorenzo Rosato.

Il giocatore, classe 1999, vestirà ancora la maglia rossoblù: un rinnovo voluto fortemente dalla dirigenza ionica, che crede fortemente nelle qualità tecniche e morali del calciatore abruzzese. Il nuovo accordo con Rosato dimostra le ambizioni del club e la volontà di ampliare un progetto che punta anche sui giovani.

Dotato di grande fiuto del gol, per il ventiquattrenne sarà la terza stagione: negli ultimi due campionati Rosato ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal club con un totale di 28 marcature (21 nel campionato di Serie B, 7 in Serie A2). Adesso, ancora con la maglia della New Taranto, il calcettista nativo di Sant’Eustanio del Sangro vuole continuare a mettersi in mostra.

«Prolungare il mio contratto con questa società è stato molto facile: ormai mi sento parte integrante di questa famiglia. Non ho esitato un solo istante ad accettare la proposta che mi è stata avanzata dalla dirigenza. Ringrazio loro perché hanno piena fiducia nelle mie capacità: nell’ultima stagione avrei voluto dare un contributo diverso alla squadra e ai miei compagni. Personalmente non sono soddisfatto per quanto fatto lo scorso anno, ma sto già lavorando per farmi trovare pronto in vista del campionato di Serie A2 Élite», ha dichiarato.

La New Taranto sarà una delle formazioni neopromosse nel prossimo torneo, ma Rosato ha fiducia nelle potenzialità della squadra ionica: «Conosco i miei compagni di squadra. Siamo un gruppo già ben collaudato e con i giusti innesti possiamo essere la mina vagante del campionato. Sono certo che, lavorando nella giusta maniera, possiamo toglierci diverse soddisfazioni. Le ambizioni sono alte e speriamo di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società».

