Futsal femminile, Bitonto in finale scudetto

Il Bitonto Calcio a 5 femminile è in finale scudetto. Le neroverdi di Bruno Marzuoli hanno schiantato 7-1 Montesilvano in gara-2 e si sono garantite l’accesso alla sfida decisiva per l’assegnazione del tricolore. Di Lucileia (3), Diana, Grieco e Mansueto le reti che hanno deciso la gara. La finale scudetto si giocherà in gara secca il 9 giugno al Pala Florio di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author