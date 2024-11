Futsal A/M, Manfredonia-Treviso: 5-5 emozionante al PalaScaloria

La sfida di sabato 2 novembre al PalaScaloria di Manfredonia è stata un concentrato di emozioni, con una cornice di pubblico straordinaria a fare da sfondo a un match spettacolare. Partenza fulminante per i sipontini: Mauro Canal ruba palla e porta subito i suoi in vantaggio. La reazione della CAME Treviso, però, non tarda ad arrivare. Un corner sfortunato per il portiere Daniele Dovara ristabilisce la parità, seguito dai gol di Arlan Pablo “Japa” Vieira e Matheus Sacon.

Il Manfredonia non si dà per vinto e, grazie a una splendida tripletta del capitano Canal, riporta la sfida sul 3-3 prima dell’intervallo. Nella ripresa, l’intensità resta altissima: un episodio controverso non premiato dagli arbitri permette agli avversari di segnare in contropiede, ma Musumeci risponde immediatamente, realizzando il suo primo gol in maglia biancoceleste. Un errore difensivo regala un’altra rete a Sacon, ma i pugliesi non mollano, trovando il pareggio grazie a Dariush Djelveh, che sigla il suo primo gol nella massima serie. Il match si chiude sul 5-5, un risultato che lascia un po’ di rimpianto ma anche la consapevolezza di poter competere con grinta e determinazione.

Ora un novembre decisivo

Il mese di novembre sarà cruciale per il Vitulano Drugstore Manfredonia nel cammino della Serie A 2024/25 di futsal. Tra le partite chiave, spiccano la difficile trasferta contro la capolista Feldi Eboli l’8 novembre, il match casalingo contro la Sandro Abate il 12 novembre, e la sfida contro la Pirossigeno Cosenza in diretta su Sky Sport il 16 novembre.

Dopo tre giornate, la squadra pugliese ha acquisito la consapevolezza di poter giocare alla pari con le migliori, nonostante qualche rimpianto per i pareggi contro META Catania e CAME Treviso. Le prestazioni hanno già mostrato un gruppo coeso, determinato e capace di lottare con qualità.

MANFREDONIA-TREVISO 5-5

Marcatori: 0’35”pt, 12’24”pt, 16’18”pt Canal; 3’15”pt aut. Dovara; 4’43”pt Vieira; 8’46”pt, 3’03”st, 9’40”st Sacon; 3’48”st Musumeci; 12’47”st Djelveh.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

CAME Treviso: Pietrangelo (p), Walex, Del Gaudio, Suton, Vieira (c), Fior (p), Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha.

Ammoniti: Donin, Suton, Sacon, Azzoni, Lucho, Murgo.

