Futsal B/M, Gallitelli trascina Bernalda: ‘Ma ci sono aspetti da migliorare’

Mario Gallitelli è stato uno dei protagonisti principali della vittoria casalinga di sabato scorso al PalaCampagna contro il Noci, grazie a una splendida doppietta che ha guidato la squadra verso il successo. Il capitano dei lucani ha commentato così la prestazione contro i baresi: “Eravamo reduci dalla pesante sconfitta di Brindisi, dove abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, subendo gol evitabili. Tentare di recuperare con il portiere di movimento ci ha esposto ad altri gol. Contro il Noci, invece, la risposta del gruppo è arrivata sul campo, sia in fase offensiva che difensiva”.

Nonostante la vittoria, Gallitelli riconosce che ci sono ancora aspetti da migliorare: “Dobbiamo essere più cinici sotto porta. Ad esempio, quando eravamo in vantaggio per 3-1 sul Noci, ci siamo fatti rimontare. Avevamo studiato con il mister come difendere contro il portiere di movimento avversario, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Per fortuna, Eletto ha segnato un gol di grande qualità che ci ha permesso di conquistare tre punti fondamentali per il nostro morale e per la gioia dei tifosi”.

Tra gli aspetti positivi, il capitano rossoblù ha evidenziato la capacità della squadra di creare numerose occasioni da gol: “Abbiamo affrontato una formazione che gioca molto bassa, ma siamo stati abili a imporre il nostro gioco. Dobbiamo però essere più precisi nel finalizzare. Ci sono segnali di crescita, anche se siamo una squadra giovane con pochi elementi esperti che aiutano il mister a far crescere i tanti ragazzi in rosa”.

Guardando avanti, Gallitelli ha sottolineato l’importanza delle prossime sfide, in particolare in trasferta: “Dobbiamo essere più consapevoli dei nostri mezzi e avere il coraggio di imporre il nostro gioco anche lontano dal PalaCampagna. Sabato prossimo, contro il Casali del Manco, ci aspetta una vera battaglia agonistica: loro sono arrabbiati dopo la sconfitta con il Nausicaa. Dovremo essere pronti a lottare per la vittoria. Queste partite sono scontri salvezza, e nessuno ci regalerà nulla”.

