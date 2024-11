Futsal C1/M, Grimal Barletta: coach Vaccariello si dimette

La Grimal Barletta ha annunciato le dimissioni di Francesco Vaccariello dal ruolo di allenatore della prima squadra. Il presidente Grimaldi, nel confermare l’accettazione della decisione, in una nota ha espresso i migliori auguri per il futuro professionale del tecnico, ringraziandolo per l’estrema professionalità dimostrata e per il contributo umano e personale offerto alla squadra in questi anni.

