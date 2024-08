Futsal A/M, Manfredonia: salutano Glielmi e Zullo

La Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato che il prestito di Samuele Glielmi non verrà rinnovato e che Daniele Zullo non farà parte della rosa per la stagione 2024-25.

Il portiere campano Samuele Glielmi, nonostante la giovane età, ha fornito un contributo fondamentale alla promozione in Serie A con le sue parate decisive. Tra i suoi interventi più memorabili, restano impressi i rigori intercettati nel finale della partita contro Faenza.

Daniele Zullo, attaccante pometino, ha avuto un percorso di costante crescita, risultando decisivo in molte occasioni. È stato il capocannoniere dei playoff di Serie A2 Élite e ha sempre dimostrato grande sacrificio per la squadra, svolgendo un ruolo di rilievo.

La società esprime un sentito ringraziamento a entrambi i giocatori per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la stagione appena conclusa e augura loro i migliori successi per il futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author