Parigi 2024, De Gennaro e Bellandi da urlo: altri 2 ori per l’Italia

Altre due medaglie d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: ora sono cinque.

Giovanni De Gennaro sale sul tetto del mondo ed è campione olimpico nella canoa slalom maschile, categoria K1. L’atleta bresciano trionfa in 88’’22 davanti al francese Titouan Castryck (88’’42) e allo spagnolo Pau Echaniz (88’’87). È la quattordicesima medaglia per la spedizione azzurra, arrivata con una prova stratosferica in finale dopo una semifinale non semplice.

La judoka Alice Bellandi ha vinto l’oro nella categoria -78 kg. La numero uno al mondo ha battuto in finale l’israeliana Inbar Lanir.

