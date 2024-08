Bari, ufficiale l’arrivo di Radunovic: prestito secco dal Cagliari

Il Bari ha finalmente il suo nuovo portiere: dopo una trattativa lunga e per certi versi estenuante, Boris Radunovic si tinge di biancorosso. L’estremo difensore serbo è approdato nel pomeriggio nel capoluogo pugliese e nelle prossime ore si aggregherà ai suoi nuovi compagni di squadra. Arriva con la formula del prestito secco dal Cagliari, club con il quale ha precedentemente rinnovato il contratto fino al giugno del 2026. Altro trasferimento a titolo temporaneo, dunque, per la società pugliese che però ottiene esattamente quel che cercava per considerarsi completa tra i pali, dando per scontata la permanenza di un Pissardo che proprio con l’ex rossoblù lotterà per una maglia da titolare.

Messo a referto questo colpo, il tandem composto da Magalini e da Di Cesare può adesso volgere lo sguardo altrove, agli altri quattro colpi in entrata che dovranno arrivare entro la fine della sessione estiva di calciomercato. Priorità a due difensori centrali, ma si cercano anche un trequartista e un centrocampista, in attesa di comprendere il futuro di Maita. Nel frattempo, pur trattandosi di semplice calcio d’estate, sono arrivate buone indicazioni dall’amichevole di mercoledì sera contro la Salernitana: al netto del risultato finale, un 1-1 che poco dice sulle reali ambizioni delle due squadre, soprattutto nel primo tempo, con i titolari in campo, si è visto un Bari propositivo, messo abbastanza bene fisicamente e con interessanti trame di gioco sviluppate. Bene ancora una volta Kevin Lasagna, in gol per la seconda partita consecutiva dopo la doppietta al Frosinone: chissà che i tifosi biancorossi non possano trovare in lui il loro nuovo beniamino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author