Foggia, Lescano subito allo Zaccheria? Sì, ma da avversario

Facundo Lescano subito allo Zaccheria? Sì, ma da avversario. Alle volte il calcio regala delle storie che sembrano quasi figlie del destino. E così, quello che per buona parte dell’estate è stato il principale obiettivo del mercato rossonero potrebbe effettivamente essere in campo nell’impianto di gioco dauno nella serata del prossimo 26 agosto, serata dell’esordio in campionato della squadra di Brambilla, ma dalla parte sbagliata del rettangolo verde. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il centravanti argentino di proprietà della Triestina è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Trapani, ambiziosa società neopromossa che sarà di scena in Puglia nella prima giornata. Beffati il Catania e lo stesso Foggia: a meno di clamorosi dietrofront, saranno i siciliani ad accaparrarsi le prestazioni del classe 1996, uno degli attaccanti più ambiti dell’intera categoria, reduce da una stagione da 16 gol in 38 partite complessive con i friulani nel Girone A di Serie C.

Non l’unica brutta notizia delle ultime ore per il sodalizio del patron Nicola Canonico che sta per vedere sfumare anche la trattativa per Samuele Damiani del Palermo: il centrocampista ex Juventus Next Gen è sempre più vicino al Pescara. Niente panico, comunque. Le alternative e il tempo a disposizione non mancano, c’è attesa per comprendere quelle che saranno le risposte del direttore sportivo Roma.

