Futsal A/M, colpo Manfredonia: arriva André de Santana Ferreira

Il futsalmercato regala un altro colpo di scena con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di André de Santana Ferreira al Vitulano Drugstore Manfredonia. Il club pugliese ha messo a segno un importante acquisto assicurandosi le prestazioni di uno dei veterani più stimati della Serie A.

Ferreira, universale di grande esperienza e qualità, è stato fortemente voluto da dirigenza, sponsor e staff per rafforzare il nuovo gruppo che si sta formando sulle rive del golfo. Sebbene apprezzato soprattutto per le sue doti difensive nelle ultime stagioni, Ferreira ha sempre dimostrato un’importante presenza anche in zona gol. La sua esperienza sarà cruciale per mister David Ceppi e per i suoi nuovi compagni di squadra.

Classe 1988, Ferreira è arrivato in Italia giovanissimo, insieme al fratello gemello Anderson, per vestire la maglia del Derby Forlì. La sua esperienza più significativa è stata con il Kaos, dove ha giocato dal 2007 al 2015, partendo dalla Serie A2 e arrivando fino alla Finale Scudetto da capitano, dopo aver vinto anche uno Scudetto Under 21. Successivamente, ha militato in club prestigiosi come Montesilvano, Napoli, Feldi Eboli, Pescara e, nella scorsa stagione, è stato protagonista con l’Italservice Pesaro.

