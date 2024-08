Tennis: Pierluigi Basile, una promessa sportiva “made in Puglia”

Pierluigi Basile, classe 2007, nato e cresciuto tennisticamente sui campi dello Sporting Club di Martina Franca, nella scuola diretta dal maestro Angelo Sforza, seguito dai maestri Daniele e Giammarco Micolani, da alcuni anni vive e si allena in Umbria. Il suo sogno, alimentato positivamente dalla famiglia, è quello di affermarsi nel mondo della racchetta.

Dopo alcuni importanti risultati a livello giovanile (è seguito attualmente dal tecnico federale Alessio Torresi) ha visto salire al cielo la sua stella in occasione del Challenger 75 in fase di svolgimento a Todi. Qui “Pigi” ha superato due turni delle qualificazioni (ha sconfitto Aboian e successivamente Rottoli) preparando il successo più bello: battere il romano Gabriele Pennaforti e diventare così il primo 2007 al mondo a riuscire nell’impresa di superare il primo turno di un torneo del genere arrivando dalle qualificazioni. In svantaggio di un set (ha perso il primo al tie-break) ha saputo trovare la forza di spingere i sui colpi per imporsi al terzo.

Il percorso di Pierluigi Basile da Martina Franca si è poi interrotto contro Carlos Taberner (già top 100 e oggi 261 delle classifiche ATP) non senza lottare, spinto dai consigli del suo tecnico e dal tifo di Jacopo Berrettini.

Il giovane martinese è uscito tra gli applausi ma, visti i recenti risultati, di Pierluigi Basile continueremo sicuramente a parlare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author