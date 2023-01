Futsal A/F: Real Statte a caccia di punti pesanti

Ripartire in attesa dei nuovi arrivi dal mercato, che daranno un volto differente all’Italcave Real Statte. Domenica 15 gennaio, al PalaCurtivecchi di Montemesola, eccezionalmente alle 17.00, le rossoblu ospitano Molfetta per la prima di ritorno. Un girone dopo la situazione sembra essere totalmente differente: questo derby è una sorta di passaggio tra passato e presente, come lo stesso tecnico Tony Marzella ha evidenziato. “Dobbiamo stringere i denti, per via degli acciacchi non siamo stati giorni facilissimi. Siamo arrivati al giro di boa in una situazione difficile, complicata, ma abbiamo anche seminato per venirne fuori. Inizia un ritorno che deve portarci punti pesanti per la classifica. Con il Molfetta servirà un ulteriore sforzo delle ragazze e alle giovanissime che hanno tirato la carretta finora, poi faremo in modo di intraprendere un nuovo percorso in questa stagione strana. Al pubblico chiedo affetto e ancor più voglia di lottare insieme a noi per rialzarci quanto prima”.

