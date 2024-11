Futsal A/F: Bitonto e Pescara pronte a infiammare il PalaPansini

È tutto pronto per il grande match di Serie A femminile che domenica, alle 18:30, vedrà affrontarsi Bitonto e Pescara al PalaPansini di Giovinazzo. Due squadre che rappresentano l’élite del futsal italiano, con roster stellari e una storia recente ricca di successi e rivalità.

Entrambe le formazioni si presentano a pari punti in classifica (10) e reduci da prestazioni esaltanti. Il Pescara arriva con il morale alto dopo il netto successo sul Molfetta, condito da un clean sheet. Il Bitonto, invece, si è imposto con due goleade consecutive contro Audace Verona e Foligno, ritrovando fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.

Non è una sfida per i deboli di cuore, come dimostrano i precedenti: dalle semifinali di Coppa Italia ai playoff scudetto dello scorso anno, ogni incrocio tra Bitonto e Pescara ha offerto spettacolo ed emozioni. Domenica non sarà diverso, con entrambe le squadre determinate a dare un segnale forte al campionato.

Il tecnico del Bitonto, Marzuoli, conosce bene l’ambiente pescarese, avendo vinto lì una storica Coppa Italia con l’allora Montesilvano. “Pescara è una delle realtà più importanti del futsal femminile, sempre ai massimi livelli. Giocare contro di loro è sempre difficile. Noi faremo la nostra partita, spinti dal calore del pubblico, per mettere in difficoltà una squadra completa ed esperta”.

Lucilèia, altra grande ex in casa Bitonto, non nasconde il valore speciale di questa sfida: “Dire Pescara è dire futsal in Italia. Abbiamo ricordi bellissimi legati a loro, ma ogni partita è una nuova storia. Daremo tutto per noi stesse e per regalare una festa ai nostri tifosi”.

Ad arbitrare la gara saranno Francesco Coco, Raffaele Buonocore e Amedeo Lacalamita al cronometro.

Lo spettacolo è assicurato: appuntamento domenica, ore 18:30, al PalaPansini. Bitonto C5 Femminile vs Pescara, una sfida che vale molto più dei tre punti.

