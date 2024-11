Pallamano A/Gold, Conversano: con Chiaravalle è obbligatorio vincere

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale maggiore, che ha regalato grandi soddisfazioni all’intero movimento della pallamano italiana, Conversano torna in campo sabato 16 novembre alle ore 19 al Pala San Giacomo per affrontare il Chiaravalle.

I marchigiani, neopromossi e alla prima esperienza nella massima serie, si sono rafforzati in estate con acquisti importanti, tra cui l’ex portiere della Nazionale Valerio Sampaolo, che sarà anche un ex di turno in questa sfida.

Per Conversano, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro Cassano Magnago, la parola d’ordine è vincere per mantenere il primato in classifica. Tuttavia, la squadra dovrà fare i conti con un’assenza pesante: il capitano Lupo sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà affrontare un lungo stop.

Buone notizie arrivano invece da Gabriele Saitta, che è tornato ad allenarsi con il gruppo e si prepara al rientro in campo. “Siamo motivati per rimediare agli errori fatti contro Cassano”, afferma il pivot David Glicic. “Sappiamo di poter fare meglio e abbiamo lavorato duramente per correggere le nostre prestazioni. Chiaravalle è una squadra che vuole dimostrare il proprio valore in ogni partita, ma il nostro obiettivo è chiaro: dobbiamo conquistare altri due punti davanti al nostro pubblico.”

L’appuntamento per i tifosi biancoverdi è sabato sera al Pala San Giacomo. Per chi non potrà essere presente, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile tramite il portale www.pallamano.tv.

