Pallamano A/Gold, Fasano: sfida con Pressano in ottica Coppa Italia

Archiviata la sconfitta interna contro il Sassari, la Junior Fasano è pronta a tornare in campo: sabato alle 18.30 sarà ospite del Pressano al PaLavis per l’11ª giornata della Serie A Gold. Gli avversari, allenati dall’ex Branko Dumnic, vantano due punti in più in classifica grazie a 5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Trascinati dal bomber Hamouda, si presentano come una formazione solida e insidiosa per i campioni d’Italia in carica.

La Junior Fasano, guidata da coach Domenico Iaia, cerca un successo fondamentale non solo per la classifica ma soprattutto in ottica qualificazione alle Finals di Coppa Italia, che si terranno dal 27 febbraio al 2 marzo in Emilia Romagna. Per accedere al torneo, la squadra biancazzurra deve piazzarsi tra le prime otto al termine del girone d’andata, a cui mancano solo tre gare.

«Affronteremo una squadra ben organizzata e ostica, ma abbiamo il dovere di vincere – spiega coach Iaia – sia per mantenere vive le ambizioni di Coppa Italia, sia per consolidare una posizione di classifica che ci consenta di affrontare con maggiore serenità la seconda parte del campionato. Servirà massima attenzione e la capacità di correggere quei dettagli che in passato ci sono costati punti preziosi».

La partita, arbitrata dai signori Dionisi e Maccarone sotto la supervisione del commissario Bazzanella, sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su PallamanoTV (YouTube: link diretto).

Calendario completo della giornata:

•Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen

•Macagi Cingoli-Secchia Rubiera

•Camerano-Brixen

•Pressano-Junior Fasano

•Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano

•Sparer Eppan-Cassano Magnago

•Conversano-Publiesse Chiaravalle

