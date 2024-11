Kickboxing, Team Verga San Severo: 5 convocati in nazionale

San Severo celebra un risultato straordinario: cinque giovani atleti del Team Verga sono stati convocati nella Nazionale Italiana di Kickboxing WKF per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali Juniores, che si terranno ad Alicante, in Spagna, dal 18 al 22 novembre 2024.

Cristiano Presutto, Martina Cascavilla, Francesco Ceparano, Simone Ciavarella e Arianna Presutto porteranno il tricolore sul prestigioso palcoscenico internazionale, un risultato che premia il duro lavoro e la dedizione di tutto il Team Verga.

Il Team Verga non è solo una realtà sportiva, ma una vera e propria scuola di vita, dove gli atleti crescono sia a livello personale che sportivo, supportati come membri di una grande famiglia. La preparazione minuziosa e l’attenzione ai dettagli sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor, il cui sostegno continuo rende possibili queste opportunità, permettendo agli atleti di affrontare ogni sfida con determinazione e orgoglio.

Ad Alicante, l’Italia sarà rappresentata da un gruppo di giovani talenti che incarnano al meglio i valori dello sport e del sacrificio.

