Pugilato | Tutto pronto a Francavilla per il match titolato Garganese-Voglino

L’attesa è ormai finita: la cintura è già a Francavilla, proprio come le due atlete che dovranno contendersela. Sabato sera Cristina Garganese e Bianca Voglino lotteranno per il titolo italiano femminile dei pesi supergallo. Un incontro di pugilato professionistico che la comunità attende con ansia.

Il Sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo: “La storia che porta Cristina a disputare questo incontro mi ha incuriosito ed appassionato. Da cittadino sono felice ed orgoglioso che l’incontro si svolga nella nostra città, in un impianto che ospiterà un evento di importanza nazionale. Spero che il pubblico possa supportare Cristina in una serata che ricorderà a lungo. Le auguro ogni bene, a prescindere da come finirà domani”.

Cristina Garganese e Bianca Voglino tornano ad affrontarsi due anni dopo l’ultima volta. All’epoca dei fatti erano però dilettanti, e non è detto che conoscere l’avversario sia un vantaggio: “Tra il dilettantismo ed il professionismo c’è una bella differenza. A partire dal numero dei round. Averla già affrontata aiuta, si, ma relativamente. Sai con che guardia combatterà, conosci i punti di forza, ma è sempre relativo come vantaggio. Mi aspetto un incontro tecnico e pulito, conosco la boxe della mia avversaria e la apprezzo molto. Giocare in casa ovviamente aiuta, perché avverti di più il calore del pubblico e la vicinanza di chi fa il tifo per te. Domani il ring parlerà, che vinca la migliore”.

