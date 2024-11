Fasano, Battista: “Lavoreremo in fase realizzativa, chiedo ai tifosi di starci vicino”

Dopo l’ufficialità di ieri, sono arrivate le prime parole di Ignazio Battista, ritornato a Fasano dopo la rescissione con l’Ischia per iniziare la quarta stagione con la maglia biancazzurra:

“Ho ritrovato un ambiente un po’ positivo, vedendo la situazione che non si riesce a vincere. Vedo una grande squadra, ho trovato un bel gruppo, mi hanno accolto benissimo e già da domenica potremo fare qualcosa di bello. Ho visto tutte le partite del Fasano, mi ha fatto una grande impressione. Ho giocato anche contro quando ero all’Ischia, arrivano tante palle per fare gol, purtroppo vedo che non si riesce a finalizzare, però so che i compagni hanno lavorato e lavoreremo per raccogliere i tre punti. I tifosi sanno che io ci tengo tanto a loro, loro tengono tanto a me. L’unica cosa che gli dico è di non lasciarci soli, di starci vicino come sono stato abituato sempre, iniziando da domenica a divertirci insieme”.

