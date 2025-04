Picerno, Tomei: “Con il Latina serviranno umiltà e pazienza”

Il Picerno è una delle squadre più in forma del Girone C di Serie C. La vittoria con l’Altamura, infatti, ha permesso ai lucani di ottenere il quattordicesimo risultato utile consecutivo. Un bilancio che i rossoblu vorranno ulteriormente migliorare nel match contro il Latina, in programma domani alle 15:00, descritto così dal tecnico Francesco Tomei: “Sarà una partita dura come tutte le ultime partite. Tutte le squadre si giocano qualcosa. Nutriamo il massimo rispetto per ogni compagine ma la nostra consapevolezza dovrà portarci a fare la nostra partita. L’aspetto più importante è approcciare bene, essere umili e rispettare l’avversario. Il Latina lotterà con tutte le proprie forze, dovremo essere pazienti e cercare di portare il risultato a casa”

Vittoria di Altamura: “In questo momento, il gruppo è diventato molto coeso e affiatato. Stiamo recuperando gli infortunati ma l’aspetto più importante è che ora i ragazzi sono più consapevoli e sono molto sereni. Ciò che fa la differenza nel calcio è ragionare di gruppo e noi siamo così. ”

Il quinto posto?: “Cerchiamo di raggiungere il massimo risultato in ogni partita. Sarà un match difficilissimo e duro. Al di là dei piazzamenti, il campionato è ancora aperto e dobbiamo pensare solamente a fare il massimo”.

Sconfitta dell’andata: “Ormai il match d’andata rappresenta il passato. Dovremo concentrarci sulla gara di domani, che sarà diversa rispetto a quella dell’andata. Il Latina ha cambiato allenatore, noi siamo cresciuti sotto tanti aspetti. Dovremo essere attenti ad ogni dettaglio”.

Punti persi: “I punti persi non tornano indietro e pensarci può solo logorare. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo e pensiamo al futuro perché possiamo cambiarlo. I conti li faremo alla fine”.

