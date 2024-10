Furto in chiesa a Ruvo, denunciato 55enne

BARI – Nella mattinata del 13 ottobre scorso, ignoto malfattore, approfittando della celebrazione della S.S. Messa, asportava dalla sacrestia della chiesa “San Michele Arcangelo” di Ruvo di Puglia la somma in contante di 920 euro, custodita all’interno di un cassetto della scrivania del parroco, non curante della presenza delle telecamere ivi installate che lo riprendevano mentre portava a termine tale evento delittuoso. La somma asportata era frutto delle offerte raccolte dai fedeli della medesima parrocchia per far fronte alle esigenze dei più bisognosi. Le indagini immediatamente condotte dai carabinieri del Comando Stazione di Ruvo di Puglia, suffragate dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato in chiesa, hanno permesso di giungere all’identificazione di un uomo dell’età di 55 anni, originario della provincia di Bari, con precedenti di polizia, che è stato denunciato in stato di libertà per “furto aggravato”. La perquisizione domiciliare permetteva di individuare, presso la sua abitazione, l’intera refurtiva e indumenti che l’umo indossava durante il gesto criminoso.

