Tragedia a Gagliano del Capo: 37enne folgorato in casa

Un dramma si è consumato nella tarda serata di lunedì 28 ottobre in un’abitazione di Gagliano del Capo (Lecce), dove Luca Orlando, 37 anni, ha perso la vita a causa di una scarica elettrica.

L’uomo è stato folgorato mentre maneggiava il cavo elettrico di una prolunga all’interno della sua abitazione, dove si trovava in compagnia della compagna e di uno zio.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i tecnici Enel, chiamati per ulteriori verifiche sull’impianto elettrico.

