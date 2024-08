Frontale tra Vieste e Peschici: un morto e due feriti

Tragedia nella mattinata di lunedì 26 agosto sulla strada provinciale tra Vieste e Peschici, nel Foggiano. Un motociclista è morto mentre viaggiava con la compagna a bordo della sua moto. Per cause ancora da accertare, la moto si è scontrata frontalmente con un’automobile che procedeva in senso contrario. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e 118. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. La donna che viaggiava con lui è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo, mentre un terzo ferito, in condizioni meno gravi, è stato ricoverato nello stesso nosocomio. Si lavora per chiarire la dinamica dell’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts