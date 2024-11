Francavilla Fontana, rifiuti a fuoco in discarica abusiva: un uomo nei guai

FRANCAVILLA FONTANA – È stato sorpreso dai carabinieri forestali mentre dava fuoco a rifiuti in plastica e legno. Per questo, un uomo di 47 anni è stato denunciato per combustione illecita e gestione non autorizzata di rifiuti e di discarica abusiva. L’area interessata è stata posta a sequestro. Sono questi gli esiti dell’intervento operato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale (Nipaaf) di Brindisi.

Rifiuti a fuoco in discarica abusiva: il sequestro

I militari sono intervenuti, nel corso di un servizio mirato nell’agro di Francavilla Fontana all’interno di un fondo rustico in contrada “Rinalda”. I forestali hanno constatato che i rifiuti in combustione erano solo gli ultimi di una lunga serie. Sullo stesso terreno era visibile una “trincea”, una striscia delle dimensioni di circa metri 18×3, interrata, residuo di precedenti abbandoni ed altri roghi, in parte occultata con tavole di legno. Insomma, una sorta di discarica ripetutamente e fraudolentemente utilizzata. L’uomo, colto in flagranza, è stato denunciato a piede libero. Indagini in corso per individuare possibili altri autori della condotta criminosa.

