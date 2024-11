Francavilla Fontana, “No alla violenza”: la lezione del Primo Comprensivo

FRANCAVILLA FONTANA – Il no alla violenza di genere parte da Scuola: iniziativa del Primo Comprensivo di Francavilla Fontana dove i disegni dei bambini circondano una panchina rossa che diventa icona di speranza per le nuove generazioni.

“No alla violenza”: L’Amore si impara a Scuola

Come detto, il 1°Istituto Comprensivo “da anni oramai si sofferma a riflettere sulla giornata del 25 novembre. La violenza non può e non deve trovare spazio nel nostro cuore , per questo gli alunni sono educati fin da piccoli al rispetto, insegnando loro che quando siamo arrabbiati possiamo trovare un modo per esprimere le nostre emozioni, senza ferire nessuno”.

Insomma, l’educazione all’amore, quello sano, quello vero, parte da scuola. “Aiutiamo i bambini – spiegano i docenti del plessi interessati – ad affrontare queste sfide con coraggio e consapevolezza, trasmettendo a loro che si può essere forti senza essere violenti. solo così impareranno a riconoscere le differenze e ad apprezzare la diversità di ognuno, costruendo relazioni sane basate sulla fiducia e la stima reciproca”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author