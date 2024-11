Incendio a Brindisi: misure straordinarie per aziende e residenti

A oltre 48 ore dall’incendio scoppiato in un deposito rifiuti nella zona industriale di Brindisi, il Comune ha annunciato l’adozione di un’ordinanza da parte del sindaco Giuseppe Marchionna. Il provvedimento riguarderà sia le aziende situate nell’area colpita, sia i residenti dei quartieri Perrino, San Pietro, San Paolo e della zona portuale.

L’amministrazione ha richiesto il rispetto immediato delle disposizioni: il personale delle aziende potrà operare all’esterno solo in caso di necessità, utilizzando mascherine FFP2, stessa precauzione indicata per i residenti che devono uscire di casa solo se strettamente necessario. Si invita inoltre a mantenere porte e finestre chiuse e a non utilizzare condizionatori sia nelle abitazioni sia negli edifici aziendali.

In serata, il sindaco Marchionna, insieme al questore Giampiero Lionetti, al prefetto Luigi Carnevale e al parlamentare Mauro D’Attis, ha effettuato un sopralluogo nella zona. L’Arpa ha rassicurato che i dati delle centraline monitorate sono nella norma, escludendo rischi significativi per il centro abitato.

