Francavilla Fontana, nuovi investimenti e conti in ordine

Conti in ordine e nuovi investimenti, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato nell’ultimo Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Questo atto, che deve essere adottato obbligatoriamente entro il mese di luglio, ha sbloccato l’utilizzo dell’avanzo che consente l’avvio di nuovi investimenti per più di 4,5 milioni di euro. “Con l’approvazione degli equilibri nell’ultimo Consiglio Comunale– spiega il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo potuto utilizzare l’avanzo per dare il via ad una serie di interventi che riguardano lavori pubblici, cultura, servizi sociali, attività produttive e urbanistica. Siamo in un momento cruciale e queste nuove progettualità, che rispondono ad alcune criticità presentate dalla cittadinanza, avranno certamente un impatto positivo per la crescita e lo sviluppo”.

La quota più rilevante degli investimenti riguarda il settore dei lavori pubblici con 3,2 milioni di euro destinati a diverse nuove opere pubbliche. “Gli equilibri – afferma l’assessora al Bilancio Eleonora Marinelli – dimostrano che il bilancio del comune è sano, non ci sono sbilanciamenti, ovvero debiti privi delle necessarie coperture o situazioni in cui le spese sono superiori alle entrate. Non si tratta di un semplice adempimento tecnico, ma è una analisi approfondita delle entrate e delle spese che consente di verificare la qualità dei flussi finanziari comunali. L’esito è molto positivo nonostante la diminuzione dei fondi governativi che colpisce gli enti locali. Proseguiremo il nostro lavoro per garantire la sostenibilità della spesa e nuovi investimenti per migliorare la qualità della vita cittadina”,