21 Agosto 2025

Brindisi: la situazione delle scuole in vista della riapertura

Anna Saponaro 21 Agosto 2025
BRINDISI- Manutenzione scolastica prima della riapertura degli edifici che dall’11 settembre torneranno ad ospitare gli studenti. A Brindisi, nella “Leonardo Da Vinci” e nella “Gianni Rodari” sono state segnalate criticità diverse, dalla presenza di erbacce alle carcasse di piccioni, non ancora risolte.

 

Anna Saponaro

