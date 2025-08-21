Brindisi: la situazione delle scuole in vista della riapertura

BRINDISI- Manutenzione scolastica prima della riapertura degli edifici che dall’11 settembre torneranno ad ospitare gli studenti. A Brindisi, nella “Leonardo Da Vinci” e nella “Gianni Rodari” sono state segnalate criticità diverse, dalla presenza di erbacce alle carcasse di piccioni, non ancora risolte.
